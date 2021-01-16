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Mersin’de 2020 yılında bin 200 hektar alan ağaçlandırıldı

16.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Mersin’de 2020 yılında bin 200 hektar alan ağaçlandırıldı

Mersin’de 2020 yılı içerisinde bin 200 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldığı bildirildi.Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 52.4 hektar alanda ağaçlandırma tesisi, 5 bin 800 hektar alanda ağaçlandırma bakımı, 10 bin 7 hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma tesisi, bin 200 hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma bakımı, 136 hektar alanda rehabilitasyon tesisi, 2 bin 570 hektar alanda rehabilitasyon bakımı, 3.5 hektar alanda maden sahaları rehabilitasyon tesisi ve 100 hektar alanda maden sahaları rehabilitasyon bakım çalışmaları yapıldı.

Mersin’de 2020 yılı içerisinde bin 200 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldığı bildirildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 52.4 hektar alanda ağaçlandırma tesisi, 5 bin 800 hektar alanda ağaçlandırma bakımı, 10 bin 7 hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma tesisi, bin 200 hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma bakımı, 136 hektar alanda rehabilitasyon tesisi, 2 bin 570 hektar alanda rehabilitasyon bakımı, 3.5 hektar alanda maden sahaları rehabilitasyon tesisi ve 100 hektar alanda maden sahaları rehabilitasyon bakım çalışmaları yapıldı. Bu sahalara toplam 1.5 milyon fidan dikildi.
2020 yılı özel ağaçlandırma çalışmaları olarak ise 122.63 hektar alanda 38 bin 662 badem, 16.85 hektar alanda 5 bin 480 ceviz, 8.19 hektar alanda 2 bin 940 diğer türlerle özel ağaçlandırma çalışmaları yapılırken, yıl içerisinde toplam 1 milyon 347 bin 252 TL hibe ödemesi yapıldı.
2020 yılı Gelir Getirici Tür (GGT) ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TAB) ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde 12 köyde 168 hektar alanda 45 bin 680 adet badem, ceviz, zeytin gibi gelir getirici tür ağaçlandırmaları yapıldı. Yine TAB ağaçlandırmaları kapsamında 8 köyde 15 hektar alanda 25 bin 600 adet lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi aromatik bitki ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

Mersin’de 2020 yılında bin 200 hektar alan ağaçlandırıldı

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