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Mersin'de 25 sikke ve 2 obje ele geçirildi

10.10.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 25 sikke ve 2 obje ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 mermer yapı taşı ve 25 sikkeyi satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Alataş Mahallesi'nde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin adresinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 mermer yapı taşı ve 25 bronz sikke ele geçirildi.

Eserler, incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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Mersin Anamur Roma tarihi eser bizans sikke

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