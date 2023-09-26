Mersin'de 439 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyon polis kamerasında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün, 439 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dron destekli operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülere göre müstakil eve gelen çok sayıda ekip, çatıdaki imalathanede arama yapıyor.

Adresteki kolilerde uyuşturucu hap bulan polis, 4 zanlıyı gözaltına alıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dün sosyal medya hesabından, 19 ildeki uyuşturucu operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Mersin'de 439 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

