Mersin'de 45,5 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili 2 kişi daha tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir tırda 45,5 kilogram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6 Şubat'ta düzenlenen ve bir kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonuyla ilgili 3 şüphelinin daha kimliği tespit edildi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden 2'si, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheli ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Polisin, 6 Şubat'ta Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurduğu tırda, 47 paket halinde toplam 45,5 kilogram eroin bulunmuş, gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklanmıştı.



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