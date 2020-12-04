Mersin’de 51 noktaya ‘akıllı durak sistemi’ yerleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin merkezdeki 51 noktada yer alan duraklar, ‘Akıllı Durak Sistemi’ ile revize edildi. Yolcu yoğunluğunun en fazla yaşandığı duraklara yerleştirilen sistemde, hat numarası, hat adı ve araçların kaç dakikada geleceğinin bilgisi online olarak yer alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde yer alan ve yolcu yoğunluğunun en fazla yaşandığı 51 noktaya yerleştirilen Akıllı Durak Sistemi sayesinde vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla yapabilmeleri amaçlanıyor. Kentkart Mobil uygulanmasından hangi duraktan kaç numaralı otobüsün geçeğini öğrenebilen yolcular, artık 51 noktada yer alan sistem sayesinde bu bilgiyi akıllı duraklardan da okuyabiliyor.

Duraklardaki sistemler güneş enerjisi ile çalışıyor

Akıllı durak ekranlarında hat numarası, hat adı ve araçların kaç dakikada geleceğinin bilgisi yer alıyor. Otobüslerin ne zaman geçeceğinin bilgisi anlık olarak hesaplanıp, online bir şekilde duraklara aktarılıyor. Akıllı durak sistemleri tamamen güneş paneli ile çalışıyor ve şebeke elektriği olmayan duraklarda bilgilendirme ekranlarının ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlıyor. Bu paneller sayesinde de harcanacak enerji depolanarak, ekranlarda görüntü sağlanıyor.