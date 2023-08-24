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Mersin’de 6 milyon 100 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirildi

24.08.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 6 milyon 100 bin bandrolsöz doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ile doldurulmuş veya bandrolsüz makaron ticareti yapan şahıs ve iş yerlerine yönelik yapılan çalışmalar da şüpheli Y.E.K. isimli şahsın kullandığı kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 6 milyon 100 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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