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Mersin'de 8 adresten bisiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı

20.04.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, 8 adresten bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir ay içerisinde Mezitli ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda adreslerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, T.P'nin ayrı adreslerden 8 bisikleti çaldığını belirledi.

T.P, düzenlenen operasyonda Fatih Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, T.P'nin bir adresteki bisikleti çalması, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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