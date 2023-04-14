Mersin'de 97 kilo 500 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Nisan'da muz yüklü konteynerde 97 kilo 500 gram kokain bulunmasına ilişkin zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla şüpheliler T.M. ve A.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mersin'de 8 Nisan'da, Ekvador'daki Guayaquil Limanı'ndan gemiyle Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerin soğutucu ünitesinde 97 kilo 500 gram kokain ele geçirilmişti.