Mersin'de adliye bahçesindeki kavgayla ilgili 5 kişi daha gözaltında

Mersin Adliyesi'nde dün görülen cinayet davası öncesi bir kişinin yaralandığı ve 13 şüphelinin gözaltına alındığı adliye bahçesindeki kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya karıştığını belirledikleri 5 zanlıyı daha yakaladı.

Gözaltındaki 18 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mersin Adliyesi'nde dün görülen cinayet davası öncesinde taraflar arasında adliye bahçesinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralanmıştı. Adliye bahçesinin farklı noktaları ile bahçe dışında süren kavga, polisin müdahalesiyle önlenmiş, 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

