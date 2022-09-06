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Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

06.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Cumayakası ve Kale mahalleleri sınırındaki Tepensesi mevkisinde, fıstık çamlarıyla kaplı ormana yakın ağaçlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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