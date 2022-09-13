Mersin'de alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Pozantı otoyolu Damlama mevkiinde, Ö.F.B. idaresindeki 31 AHS 536 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek 18 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otobüsteki yangını söndürdü.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi.



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