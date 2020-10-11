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Mersin'de alkollü araç kullanan 26 sürücüye ceza

MERSİN HABERLERİ  | 11.10.2020 10:24 | Son Güncelleme

Denetimlerde 13 araç trafikten men edilirken, hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 26 araç sürücüsüne 67 bin 552 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, alkol kullanımına bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı.

Kent genelinde 13 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlere 56 jandarma personeli katıldı.

Jandarma trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1027 araç durduruldu.

Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 26 sürücüye 67 bin 552 lira idari ceza kesildi.

Kontrollerde 13 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, uygulamalarda çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 2 şüpheli de yakalandı.

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