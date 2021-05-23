Mersin'de altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ormancık Mahallesi ile Evciler Mahallesi sınırlarındaki Tana Deresi mevkisinde yapımı süren kapalı devre sulama sistemi inşaatında çalışan Himmet Baz (45), toprak kayması sonucu göçüğün altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Baz'ın cansız bedeni toprak altından çıkarıldı.

Baz'ın cenazesi, ilçedeki bir özel hastanenin morguna kaldırıldı.



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