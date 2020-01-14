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  4. Mersin’de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacak

Mersin’de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacak

MERSİN HABERLERİ  | 14.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, futbol branşlarında faaliyet gösteren 85 kulübe 583 bin 145 TL değerinde malzeme yardımı, 81 kulübe ise 239 bin 400 TL nakdi yardımda bulunacağı bildirildi.Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, amatör spor kulüplerine verilecek olan yardımların 17 Ocak Cuma günü saat 12.30’da Kongre ve Sergi Sarayı’nda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla düzenlenecek olan törenle sahiplerine ulaştırılmasının planlandığı belirtildi.Açıklamada, Başkan Seçer’in, ’Spor Başarı Ödül Töreni’nde, “Daha zinde, muhakeme kabiliyeti yüksek, aklen, bedenen sağlıklı, zeki çocuklar yetiştirebilmemiz için spora önem vermek zorundayız.

Mersin’de amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, futbol branşlarında faaliyet gösteren 85 kulübe 583 bin 145 TL değerinde malzeme yardımı, 81 kulübe ise 239 bin 400 TL nakdi yardımda bulunacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, amatör spor kulüplerine verilecek olan yardımların 17 Ocak Cuma günü saat 12.30’da Kongre ve Sergi Sarayı’nda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla düzenlenecek olan törenle sahiplerine ulaştırılmasının planlandığı belirtildi.
Açıklamada, Başkan Seçer’in, ’Spor Başarı Ödül Töreni’nde, “Daha zinde, muhakeme kabiliyeti yüksek, aklen, bedenen sağlıklı, zeki çocuklar yetiştirebilmemiz için spora önem vermek zorundayız. Biz belediye olarak yönetime geldiğimiz andan itibaren bunun bilincindeyiz. Belediye başkanı olarak bu konuda imkanlarımızın ölçüsünde ama imkanlarımızı maksimum şekilde kullanarak, bu alanda yatırım yapmak istiyoruz” dediği hatırlatıldı.

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Gülçin Eczanesi
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Limon Eczanesi
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