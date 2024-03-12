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Mersin'de annenin öldüğü, kızının ağır yaralandığı kazaya ilişkin yakalanan sürücü tutuklandı

AA AA
12.03.2024 11:39
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Mersin'de Yenişehir ilçesinde, 8 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı, annesinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Hacı Sabancı Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinde 10 Mart'ta otomobilin çarpması sonucu Helen Gülce K'nin ağır yaralandığı, annesi Neslihan Ç'nin (37) hastanede yaşamını yitirdiği kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü K.B.D'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren 8 yaşındaki Helen Gülce K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi ise toprağa verildi.

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