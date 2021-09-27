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Mersin'de apartman dairesinde çıkan yangında iki çocuk annesi kadın öldü

27.09.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de apartman dairesinde çıkan yangında iki çocuk annesi kadın öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında iki çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi.

Sağlık Mahallesi 86042 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katındaki evde henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evde olan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Cevahir İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cevahir İ'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze nakil aracına taşınan kadının naaşı, Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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