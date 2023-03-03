YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de araziyi "dublör" kullanarak satmayan çalışan 3 şüpheliden biri yakalandı

Mersin'de araziyi "dublör" kullanarak satmayan çalışan 3 şüpheliden biri yakalandı

03.03.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlıların noter, otel ve bazı iş yerlerine giriş çıkış anları güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Mersin'de, yurt dışında yaşayan bir kişiye ait araziyi ona benzeyen birini kullanarak satma girişiminde bulunarak müteahhidi dolandırmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Polise başvuran müteahhit Y.B, kent merkezinde piyasa değeri 200 milyon lira olan araziyi almak için 3 kişiyle iletişime geçtiğini söyledi.

Bu kişilerin kendisinden kat karşılığı bina inşa edileceği için ön ödeme olarak 400 bin avro ve 2 milyon lira talep ettiğini, daha sonra araziyle ilgili tapu görevlileriyle görüşmeye gittiğini belirten Y.B'nin, burada dolandırılmaya çalışıldığını ifade etmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucunda şüphelilerin, araziyi yurt dışında yaşayan sahibinin bilgi ve rızası olmadan "dublör" kullanarak sahte vekaletle satmaya çalıştığı belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin H.Ş, A.Ç. ve A.B. olduğunu tespit etti.

Düzenledikleri operasyonla A.B'yi gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphelilerin noter, otel ve bazı iş yerlerine giriş ve çıkış anları da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de 164 bin 845 depremzede misafir ediliyorMersin’de 164 bin 845 depremzede misafir ediliyor
Denizli'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldüDenizli'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Niğde'de depremlerde hasar gören binanın yıkımı yapıldıNiğde'de depremlerde hasar gören binanın yıkımı yapıldı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin arazi

Mersin Namaz Vakitleri 3 Mart Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:03
Öğle
12:59
İkindi
16:11
Akşam
18:44
Yatsı
19:58
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.