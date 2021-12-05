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Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü

05.12.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücünün hafif yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

M.K. idaresindeki 80 ACR 137 plakalı otomobil, Limonlu Mahallesi D-400 kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki parçaya ayrılan otomobilin ön kısmı yaklaşık 60 metre sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün hafif yaralandığı belirlendi.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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