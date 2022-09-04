Mersin'de belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.Y'nin (31) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Çamalan Mahallesi'nde, O.T. (39) idaresindeki Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 33 DKK 09 plakalı şehir içi yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki D.B. (24) ile otobüsteki M.K.G. (3) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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