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Mersin'de bir çiftçi 30 kilogram ağırlığında lahana üretti

10.11.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir çiftçi 30 kilogram ağırlığında lahana üretti

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, ağırlığı 30 kilograma ulaşan lahana üretildi.

İlçeye bağlı Yavca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nuh Eroğlu, tarlasının bir bölümüne lahana ekti.

Lahanaları güvercin gübresiyle yetiştiren Eroğlu, hasat için tarlasına geldiğinde ürünlerin 30 kilogram ağırlığına ulaştığını gördü.

Eroğlu, durumu Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da tarlaya gelerek incelemede bulundu.

Abalı, gazetecilere, kentte ilk defa bu kadar büyük lahanayla karşılaştıklarını söyledi.

Çiftçinin haber vermesiyle bölgeye geldiklerini dile getiren Abalı, "Lahana 30 kilogramın üzerinde. Üreticimiz güvercin gübresiyle yetiştirmiş. Verimi yüksek bir lahana olmuş. Biz güvercin gübresinin bu kadar etkili oluşunu araştırıp, detaylandıracağız. Mersin'de ilk defa görüyorum bu kadar büyük lahana. Şaşkınlıkla karşılıyorum." diye konuştu.

Çiftçi Nuh Eroğlu ise lahanaların ekimini mayıs ayında yaptığını belirterek,"Lahana büyük yetişiyordu ama bu kadar büyük olmuyordu. Bu sene ilk defa böyle büyük yetişti. Görenler 'böyle büyür mü' diyor. Demek ki büyüyor." ifadelerini kullandı.

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