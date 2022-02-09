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Mersin'de bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

09.02.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 2 kamyon dolusu çöp toplandı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hamidiye Mahallesi sakinleri, 4302 Sokak'taki evden çevreye kötü koku yayılması üzerine durumu belediyeye bildirdi.​​​​​​​

Çevre Kontrol ve Temizlik ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kimsenin yaşamadığı evin her odasına eski eşyalar ile çöplerin istiflendiğini tespit etti.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu toplanan atıklar, 2 kamyona yüklenerek taşındı.

Temizlik çalışmasının ardından ev ve çevresi dezenfekte edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çevre ve halk sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

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