YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de bir gemide 34 kilo 795 gram kokain bulundu

Mersin'de bir gemide 34 kilo 795 gram kokain bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 13.04.2020 16:44 | Son Güncelleme

Mersin'de bir gemide 34 kilo 795 gram kokain bulundu

MERSİN (AA) - Güney Amerika'dan Mersin'e gelen bir gemideki muz yüklü konteynerde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu sevkiyatının istihbaratına ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda önlem aldı.

Limana Güney Amerika'dan gelen bir gemiye operasyon düzenleyen ekipler, muz konteynerinin soğutucu bölümüne gizlenmiş 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Anahtar Kelimeler:
Kokain Mersin muz konteyneri Operasyon Uyuşturucu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Ortaca’da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Mersin Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:39
Sabah
06:03
Öğle
12:47
İkindi
16:26
Akşam
19:21
Yatsı
20:39

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Akgül Eczanesi
Merkez
Aydın (Toroslar) Eczanesi
Merkez
Birtan Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Melek Eczanesi
Merkez
Mezitli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Şoray 1 Sitesi’ni ziyaret

Şoray 1 Sitesi’ni ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.