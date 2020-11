Mersin’de bir yılda 700 bin fidan dikilecek

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ’Yemyeşilsin Mersin’ sloganıyla başlatılan ’Yeşil Mersin’ projesi kapsamında, 13 ilçe bir yılda 700 bin fidan dikilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi koordinesinde kent genelinde eş zamanlı olarak ‘Yeşil Mersin Projesi’ başlatıldı. Türkiye’de bir ilk olarak, Peyzaj Master Planı ilke kararları çerçevesinde hayata geçirilen projede, 2021 yılı sonuna kadar 700 bin fidan dikiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında fide, fidan ve çalı bitkilerinin dikimleri yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ’Yeşil Mersin Projesi’ni, Vali Hüseyin Aksoy Caddesinde ilk fidanı dikerek başlattı. Seçer, İskenderun Kauçuğunu toprakla buluşturup, can suyunu verdi. Etkinlikte Başkan Seçer’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, Fen İşleri Dairesi Başkanı Engin Yıldız ve belediye personelleri yer aldı.

“Bu proje biter, iş biter anlamına gelmiyor”

Kent genelinde başlatılan projeye dair konuşan Seçer, “Tabi Mersin adına sevindirici bir proje. Aslında doğa adına, ekolojik denge adına, iklim değişikliği adına sevindirici. Çağımızın en büyük sorunlarından biri iklim değişikliği. Bu temel prensipler çerçevesinde göreve gelir gelmez Daire Başkanımız Göher Hanımın çok süratle organize ettiği, Mersin Peyzaj Master Planı prensipleri ve ilkeleri çerçevesinde bu ağaçlandırmayı gerçekleştiriyoruz. 13 ilçede göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yaklaşık 2 milyon 650 bin civarında fide ve fidan dikimi gerçekleştirdik. Bunun 4 bin 250 adeti ağaç fidanıydı. 157 bin civarında da çalı bitkisi ektik. Kalan kısmı da mevsimlik çiçeklerden oluşuyor” dedi.

Başkan Seçer, ’Yemyeşilsin Mersin’ sloganıyla 700 bin fidan dikileceğini belirterek, “Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 2 bin ağaç dikeceğiz. Toplamda 700 bin fidan diyoruz ama tabi bu proje biter, iş de biter anlamına gelmiyor. Her yıl bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bunların bize olan maliyetinden korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Bunlar önemli bütçeler ayırmamız gereken çalışmalar. Bizim kendi uhdemizde olmayan alanları dahi sözleşme ile diğer kurumlardan alıyoruz. Örneğin biz yaklaşık olarak 160 kilometre Karayollarının ağındaki refüjlerin bakım çalışmalarını üstlendik. Bunu Karayolları ile yaptığımız bir protokol ile gerçekleştirdik. D-400 Karayolu üzerindeki alanın bakımı, temizliği, gerekiyorsa rehabilitesi, ihyası bütün çalışmalar bundan sonra Mersin girişinden Gazipaşa sınırına, Anamur’a kadar Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile gerçekleşecek” diye konuştu.

“Ülkemizde kişi başına düşen yeşil alan 1 ile 9 metrekare arasında”

Türkiye’de yeşil alanların az olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, şöyle devam etti: “Gelişmiş ülkelere bakıyorsunuz, yeşil alan kişi başı olarak 20 metrekare iken, bizim ülkemizde bu 1 ile 9 metrekare arasında değişiyor. Bizim sorumlu olduğumuz alanlar şu an Mersin sınırları içerisinde kişi başına düşen alan 2.74 metrekare. Biz her yıl bunu artırmak istiyoruz. Zaten yönetime geldiğimizde bu rakamlar 2.71’di. Ne kadar çok fide dikersek, ne kadar çok alanı yeşillendirirsek kişi başına düşen alanımızı da o kadar genişletmiş olacağız. Çağımızın en büyük sorunlarının başında iklim değişikliği geliyor. Tabii onun bağlı olduğu çok farklı kriterler var. Bir tanesi de yeşili yok ediyoruz. Ormanı yok ediyoruz. Bunlar önemli sorunlar, özellikle belediyelerin imar planlarını gerçekleştirirken bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Diğer anlamda merkezi idarenin politikaları, daha çok yeşil çevreye yönelik olmalıdır. İklim değişikliğini önleyecek en önemli faktörlerden bir tanesi de yeşil bir çevrede yaşamamız, orman varlığımızın artırılması.”

“Bizim en büyük reklam araçlarımızdan bir tanesi çevrenin güzel ve temiz olmasıdır”

Her bireyin, her vatandaşın temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu ve bunun bir anayasal hak olduğunu vurgulayan Seçer, “Biz idari olarak vatandaşın bu anayasal hakkını vermek durumundayız. Onun için de bugün burada temsili bir ağaç dikme çalışması yaptık. Güzel işler yapıyoruz. Daha da güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Kentimizi temiz tutmaya, bakımlı olmasına gayret ediyoruz. Bizim en büyük reklam araçlarımızdan bir tanesi çevrenin güzel ve temiz olmasıdır" ifadelerini kullandı.