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Mersin'de bitkin halde bulunan dağ ceylanı tedavi edildi

10.05.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bitkin halde bulunan dağ ceylanı tedavi edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde vatandaşların bitkin halde bulduğu "gazella gazella" türü dağ ceylanının tedavi ve bakımı yapıldı.

İlçenin yüksek kesimindeki Çırman mevkisinde bir ceylanın yorgun olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 yaşında olduğu belirlenen "gazella gazella" türü dağ ceylanını koruma altına aldı.

Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, gazetecilere, "Ceylanı teslim aldığımızda bitkin haldeydi. Gerekli bakım ve tedavisini yaptık. Veterinerimizin de kontrollerini yapmasının ardından ceylanı, Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'na göndereceğiz." dedi.

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