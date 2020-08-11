Mersin'de boş arsalara ekilen mısırların hasadına başlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde boş arsalara ekilen mısırlar, kadınlar tarafından hasat ediliyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kent İçi Tarım Hamlesi Projesi" kapsamında Yeni Mahalle'de boş arsalara ekilen mısırların hasadına Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, kent merkezinde 60 dönüme yakın boş arsanın tarım yapılması için sahipleri tarafından belediyenin kullanımına sunulduğunu belirtti.

Arsalara bina yapılıncaya kadar bu alanları Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi ile tarımsal üretimde kullanacaklarını ifade eden Tarhan, 10-15 katlı binalar arasında oluşturulan tarlaların muhteşem bir görüntü sergilediğini kaydetti.

Örnek bir projeye imza attıklarını aktaran Tarhan, "Kent tarımı projemizle henüz bina yapılması düşünülmeyen arsalar boş duracağına bu arazileri belediye olarak değerlendiriyoruz. Bu sadece boş arsaları kötü görüntüsünden kurtarmak adına değil, yarattığı katma değer ve istihdamla da büyük ve önemli bir katkıya sebep olacak." ifadelerini kullandı.

