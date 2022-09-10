Mersin'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek K, iddiaya göre babasında kalan oğlunu görmek için boşanma aşamasındaki eşi M.K'nin Karacailyas Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanında bulundurduğu tabancayla Dilek K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Dilek K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastane morguna kaldırılan Dilek K'nin cenazesinin Silifke ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.K, polis ekiplerince yakalandı.

