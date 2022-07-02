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Mersin'de çarpışan 2 motosikletin sürücüleri öldü

02.07.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çarpışan 2 motosikletin sürücüleri öldü

Mersin'de çarpışan 2 motosikletin sürücüleri öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.

Hasan Erkan idaresindeki 33 BKD 90 plakalı motosiklet ile Efe İbrahim Demir yönetimindeki 33 AFE 589 plakalı motosiklet, İsmet İnönü Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Erkan ve Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki sürücünün cenazeleri morga konuldu.

Mersin'de çarpışan 2 motosikletin sürücüleri öldü

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