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Mersin'de çeşitli suçlara karışan 17 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı

18.01.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 17 şüphelinin yakalanması için "huzur ve güven" operasyonu düzenlendi.

Mersin'de çeşitli suçlara karışan 17 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "silahla yaralama", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahlı kavga" suçlarını organize olarak işlediği öne sürülen 17 zanlının kimliği tespit edildi.

Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti "huzur ve güven" operasyonu düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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