YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı

Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 30.09.2020 16:46 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde, son iki haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin korunması, halkın huzur ve emniyetinin sağlanması amacıyla 7-20 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 7’si evden, 4’ü işyerinden ve kurumdan, 9’u açıktan, 3’ü otodan ve biri elektrikli bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 24 hırsızlık olayı ile bir dolandırıcılık ve iki güveni kötüye kullanma olayı aydınlatıldı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde, son iki haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin korunması, halkın huzur ve emniyetinin sağlanması amacıyla 7-20 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 7’si evden, 4’ü işyerinden ve kurumdan, 9’u açıktan, 3’ü otodan ve biri elektrikli bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 24 hırsızlık olayı ile bir dolandırıcılık ve iki güveni kötüye kullanma olayı aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bu olaylara karıştığı tespit edilerek yakalanan 38 şüpheliden 6’sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı dönemde yapılan uygulama ve denetimlerde ise uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından yakalama emri bulunan toplam 58 şüpheli de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Ayrıca yapılan operasyonlar ve denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 2 aranan araç, bir çalıntı motosiklet, 127 adet fişek, 4 şarjör, 67 gram uyuşturucu madde, 222 adet uyuşturucu hap, 4 bıçak, bir balta, 2 muşta ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Görme kusurları tarih oluyor
Görme kusurları tarih oluyor

Mersin Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:29
Öğle
12:36
İkindi
15:57
Akşam
18:34
Yatsı
19:48

Mersin Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Banu Eczanesi
Akdeniz
Hekimoğlu Eczanesi
Akdeniz
Yamaç Eczanesi
Akdeniz
Akdemir Eczanesi
Mezitli
Sude Eczanesi
Mezitli
Aysel Eczanesi
Toroslar
Şifa Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Silifkeliler Derneği'nden Öğrencilere Kırtasiye Yardımı
Silifkeliler Derneği'nden Öğrencilere Kırtasiye Yardımı
Kızını Ve Damadını Öldüren Meryem Dursun: Pişman Değilim
Kızını Ve Damadını Öldüren Meryem Dursun: Pişman Değilim
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.