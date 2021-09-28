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Mersin'de cezaevinde "isyan ve yangın" tatbikatı yapıldı

28.09.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de cezaevinde "isyan ve yangın" tatbikatı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, "isyan ve yangın" tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği "isyan çıktığı" alarmı verilen cezaevine, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralanan 2 cezaevi personeli ile dumandan etkilenen 2 hükümlüyü ambulanslara taşıdı.

Başarıyla tamamlanan tatbikat, Erdemli Cumhuriyet Savcısı İsmail Yılmaz ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aziz Demirkan gözetiminde yapıldı. ​​​​​​​​​​​​​

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