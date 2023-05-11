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Mersin’de ’Çiçek Pazarı’ bu kez Anneler Günü için açıldı

11.05.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesinin belirli aralıklarla, çiçek üreten kadınları buluşturduğu ’Çiçek Pazarı’ Anneler Günü için açıldı.

Mersin’de ’Çiçek Pazarı’ bu kez Anneler Günü için açıldı

Palm City AVM’de açılan ve 14 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek olan Çiçek Pazarı, Anneler Günü için hediye almak isteyenleri beklediği belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin belirli aralıklarla, çiçek üreten kadınları buluşturduğu ’Çiçek Pazarı’, bu kez de Anneler Günü için açıldı. Çiçek, seramik ve ahşap ürünlerinin yer aldığı Çiçek Pazarında renkli stantlar da dikkat çekti. Anneler Günü konseptiyle hazırlanan stantlarda yer alan hediyelik eşyalarda, annelerin sıkça söylediği ‘Terli terli oturma, çabuk değiştir üstünü’, ‘Sıkı giyin üşütme’ gibi cümlelerin yer aldığı mesajlar da yer aldı.

"ALIŞVERİŞ MERKEZİNE, ÇİÇEKLERLE BAHARI GETİRDİLER"

Üretici kadınların, ‘Anneler Günü’ olan Pazar gününe kadar Palm City AVM’de açılan stantlarda satış yapacaklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Burcu Sert, "Üretici kadınlar, evde ürettikleri çiçeklerle birlikte alışveriş merkezine baharı getirdiler. Tüm Mersinlileri kadının elinden üretime destek olmaya, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin stantlarında üretici kadınlarımızdan alışverişe davet ediyoruz. Anneler Günü’ne özel tüm üretimlerimiz mevcut. Çiçekler, kolyeler, aksesuarlar gibi ürünlere buradan ulaşabilirler" dedi.

"KADINLARI DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Palm City ve Sayapark Alışveriş Merkezi Genel Koordinatörü Aykut Arslan, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kadınları destekleyen etkinliklere destek vermeyi önemli bulduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyemizin bu hafta, üretici kadınlara yönelik ve Anneler Günü’ne özel bir etkinliği var. Biz de, yerel üreticilerimizin tamamına önem veriyor ve bu doğrultuda elimizden geldiğince destek sunmaya çalışıyoruz. Üretici kadınlarımıza da ayrıca destek vererek, ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün annelerimiz kutsaldır. Herkesin Anneler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.


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