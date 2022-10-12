Mersin'de çiftçilere 43 ton yerli ve milli arpa tohumu dağıtımına başlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde hayata geçirilen "Yerli ve Milli Arpa Tohumlarının Toprakla Buluşması Projesi" kapsamında, 60 üreticiye 43 ton yerli ve milli arpa tohumu dağıtımına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında hazırlanan "Lord" ve "Ay" çeşitlerindeki arpa tohumlarının, kırsal mahallelerdeki çiftçilere ücretsiz dağıtımı için Mut Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Programda konuşan Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, yerli ve milli tohum üretiminin önemine değindi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da girdi maliyetlerini azaltmak için yerli ve milli arpa çeşitlerini üreticiyle buluşturduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından tohumların çiftçilere dağıtımı yapıldı.

Programa, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar da katıldı.

