Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Örenpınar Mahallesi Çatak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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