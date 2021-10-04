Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü.

Duruhan Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 5 arazözle çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.​​​​​​​



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