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Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

04.10.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle söndürüldü.

Duruhan Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 5 arazözle çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.​​​​​​​

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