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Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

15.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Uçarı ve Kızılaliler mahalleleri arasındaki kızılçam ormanında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışması da yapılan yangın bölgesinde alevler tamamen söndürüldü.

Yaklaşık 3,5 dönüm ormanlık alanın etkilendiği yangının, kuvvetli rüzgarda zarar gören enerji nakil hattından çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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