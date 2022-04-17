Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Uçarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını kısa sürede söndürdü.



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