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Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

17.04.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Uçarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangını kısa sürede söndürdü.

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yangın Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 17 Nisan Pazar

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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