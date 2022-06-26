Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Güleç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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