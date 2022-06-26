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Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

26.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Güleç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

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