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Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

15.07.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve arazözler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangına müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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