YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

28.07.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, iki ilçe sınırında yer alan Gülnar'ın Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale başlatıldı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Aynı bölgede, 15 Temmuz'da da orman yangını çıkmış, alevler yaklaşık 50 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağımTürkiye'nin konuştuğu başkandan yeni açıklama: Fazlasını yapacağım
Hastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de bulduHastalığını öğrenen şaşkına döndü! İngiltere'de bulamadığı şifayı Türkiye'de buldu
Mersin'de mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdiMersin'de mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 28 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:37
Öğle
12:53
İkindi
16:41
Akşam
19:59
Yatsı
21:28

Mersin Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Çarşamba

Baturay Eczanesi
Akdeniz
Baturay Eczanesi
Akdeniz
Baturay Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.