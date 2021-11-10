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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

10.11.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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