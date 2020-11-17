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Mersin'de cinayet ve yaralama sanığı hakim karşısında

MERSİN HABERLERİ  | 17.11.2020 13:26 | Son Güncelleme

Mersin'de cinayet ve yaralama sanığı hakim karşısında

MERSİN (AA) - Mersin'de, bina terasının ortak kullanımı nedeniyle tartıştığı eniştesini tüfekle öldürdüğü, ablasını da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sabri U, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Cem Aslan'ın karısı ve sanığın da kardeşi olan müşteki A.U. ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savcı mütalaasında, sanığın, oturdukları binanın terasının kullanımı konusunda çıkan kavgayı ayırmaya çalışan ablası A.U'yu kesici aletle yaraladığını, eniştesi Cem Aslan'ı da öldürdüğünü belirterek, Sabri U'nun müebbet ve 18 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sabri U. savunmasında, olayda öldürme kastının olmadığını, Cem Aslan'ın da kendisine saldırdığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların da dinlendiği duruşmayı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek erteledi.

- Olayın geçmişi

Mersin'in Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde 11 Mayıs'ta, Cem Aslan (46) ile aynı binada oturan kayınbiraderi Sabri U. (59) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Sabri U'nun evinden getirdiği tüfekle eniştesine ateş ettiği ileri sürülmüştü. Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı da tutuklanmıştı.

Cem Aslan'ın bankacı kız kardeşi Cemile Ertürkoğlu'nun da 2018 yılında ayrılmak istediği kocası Mustafa E. tarafından tabancayla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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