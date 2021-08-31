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Mersin'de çocuklar çok sesli koroyla sanata merhaba diyecek

31.08.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çocuklar çok sesli koroyla sanata merhaba diyecek

MERSİN (AA) - Mersin'de çocuklar, İçel Sanat Kulübünün kuracağı "Şemsa Pozcu Çok Sesli Çocuk Korosu"yla sanata merhaba diyecek.

İçel Sanat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Baskın, AA muhabirine, oluşturulacakları koroya 12 Eylül'e kadar 8-13 yaşındaki çocukların başvurabileceğini söyledi.

Seçmeler sonucu koro eğitimine hak kazanan çocuklara, müzik becerilerini geliştirme ve ses eğitiminin yanı sıra yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma konularının da anlatılacağını belirten Baskın, "Çok sesli koro önemli bir eğitim ve disiplin. Çocuklarımıza gelişimine bir yatırım olarak görüyoruz. İleride farklı düşüncelere ve duruşlara bu koro eğitimiyle anlayış gösterecekler. Ailelerin çocuklarını koroya getirmelerini arzu ediyoruz. Koroya başvurular 12 Eylül'e kadar sürecek. Başvurular https://www.isk.org.tr adresinden kolaylıkla yapılabilir." diye konuştu.

Koro şefi Rana Sıdıka Ünlü de koronun, çocukların müzik yeteneğinin yanı sıra öz disiplinlerinin gelişimine de katkı sunacağını dile getirerek, "Çok sesli korolar çocuğun gelişimine katkı sağlıyor. Çocuklar eğitimden sonra verdikleri konserde bütün yılın emeğini orada sunmaya çalışıyorlar. Çocuklar bilinç kazanıyor ve bu işi neden yaptıklarını çok daha iyi anlıyorlar." ifadelerini kullandı.

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