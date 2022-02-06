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Mersin'de çocuklara "taşıma kar" sürprizi

06.02.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen karla eğlenceli vakit geçirdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, ilçeye bağlı çeşitli mahallelerde yaşayan çocuklar için Tarsus Gençlik Kampı'nda etkinlik düzenlendi.

Otobüslerle kampa götürülen çocuklar, Toros Dağlarının yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen karı görünce büyük sevinç yaşadı.

Kar topu oynayan çocuklar, etkinlikte doyasıya eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canan Denizedalan, etkinliğe katılan özel gereksinimli kızı Kevser'in keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Çok eğlendik. Çocuklarım hayatlarında ilk kez kar gördüler." ifadesini kullandı.

Kevser Denizedalan da çok mutlu olduğunu ve eğlendiğini kaydetti.

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