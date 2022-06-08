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Mersin'de dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

08.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

MERSİN (AA) - Mersin'de dalgıçlar tarafından yapılan deniz dibi temizliğinde, alışveriş sepetinden sandalyeye kadar çok sayıda atık su altından çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin Marina'da "Deniz Dibi Temizliği ve Dalış Etkinliği" düzenlendi.

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesince düzenlenen etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Sahil Güvenlik ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden dalgıçlar, deniz dibinden cam şişe ve ambalajların yanı sıra tahta parçaları, alışveriş sepeti, balık ağı, sandalye, anten ve olta gibi ekosisteme zarar veren çok sayıda atık topladı.

Öğrencilerin de katıldığı etkinlikte atıklar, farkındalık oluşturulması için Marina'da sergilendi.

- "Doğada hiçbir şey yok olmuyor"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, etkinlikte, denizin temiz tutulması için mücadele verdiklerini belirtti.

Yabancı maddelerin deniz canlılarına zarar verdiğini anlatan Halisdemir, "Yüzlerce, belki binlerce metreküp atık çıkarttık. Çıkartmaya da devam ediyoruz. Lütfen hiçbir şeyi denize atmayın. 'Bir şey olmaz' mantığıyla atılıyor, 'denizde kaybolur' mantığı yürütülüyor ama öyle değil. Doğada hiçbir şey yok olmuyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Azra Ruç da sudan çıkarılan atıkları görünce çok şaşırdığını belirterek, doğanın korunması gerektiğini kaydetti.

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