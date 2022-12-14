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Mersin’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı

14.12.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlatıldı. 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, polislerin adreslerde aramaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 şüpheli tespit edildi. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteği ile belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.

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