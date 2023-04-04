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Mersin’de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklu

04.04.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten Türkiye’ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler 4 gün önce özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden A. A., M. A., A. S., O. A., S. M. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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