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Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı

28.09.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Eylül'de yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve para transferleri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı ile dün yakalanan firari şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, H.E.M. ve Y.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli O.E.M'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve para transferleri yaptıkları öne sürülen 10 zanlının 8'i, polisin 26 Eylül'deki eş zamanlı operasyonunda yakalanmış, 2 şüpheli adresinde bulunamamıştı.

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polis Mersin operasyon

Mersin Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:08
Sabah
06:27
Öğle
12:37
İkindi
16:00
Akşam
18:38
Yatsı
19:52
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

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