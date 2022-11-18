YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de DEAŞ'a finansal destek sağladığı iddia edilen zanlı yakalandı

Mersin'de DEAŞ'a finansal destek sağladığı iddia edilen zanlı yakalandı

18.11.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağladığı öne sürülen şüpheli, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemesinde şüpheli H.A'nın, terör örgütüyle iltisaklı kişi ve derneklere para transferinde bulunduğu belirlendi.

Zanlılardan M.J'inin de örgüt adına "finansal ofis" vasıtasıyla farklı bölgelerdeki grup ve kişilere aktarmak üzere fon topladığı saptandı.

Adresleri tespit edilen zanlıların yakalanması için şafak vakti, dron destekli ve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda şüphelilerden M.J. gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan H.A'yı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartıştığı kişi markete sığındı, silahla 2 kişiyi yaraladıTartıştığı kişi markete sığındı, silahla 2 kişiyi yaraladı
Gaziantep'te tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiGaziantep'te tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Tokat'ta silahla öldürülmüş halde bulunan biri muhtar 3 kişinin cenazesi defnedildiTokat'ta silahla öldürülmüş halde bulunan biri muhtar 3 kişinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin DEAŞ finans operasyon

Mersin Namaz Vakitleri 19 Kasım Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
12:32
İkindi
15:14
Akşam
17:37
Yatsı
18:55
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.