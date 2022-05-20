YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de deniz kaplumbağalarının yaşam alanı temizlendi

Mersin'de deniz kaplumbağalarının yaşam alanı temizlendi

20.05.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de deniz kaplumbağalarının yaşam alanı temizlendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından Kazanlı Sahili'nde çevre temizliği yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, her yıl mayıs-eylül ayları arasında sahile yumurtalarını bırakmak üzere gelen deniz kaplumbağaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneğiyle çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneğinin yerli ve yabancı uyruklu gönüllüleri ile ilçe genelindeki yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

Sahil temizliği sonrası toplanan poşetler dolusu çöp ve atıklar, bertaraf tesisine ulaştırılmak üzere Çöp Taksi’ye yüklenerek sahilden çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye olarak temiz ve sağlıklı bir çevre için ekiplerin her zaman görevinin başında olduğunu belirterek, "Sadece insanlarımızın yaşadığı çevreyi değil, diğer tüm canların ve canlıların da yaşadığı habitatları korumak zorundayız. Halkımızın da bu konuda duyarlı davranması tek ricamızdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli olduSpor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladıYeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazar

İmsak
03:44
Sabah
05:22
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:54
Yatsı
21:25
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.