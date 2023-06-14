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Mersin'de deniz temizliği için gemilerin denetlenmesine devam ediliyor

14.06.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de belediye ekipleri, deniz kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla denetim ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan denizdeki atıkları toplarken bir yandan da hem limana yanaşan hem de açıkta bekleyen gemilerin oluşturabileceği kirliliğe karşı denetim yapıyor.

Denizi kirlettiği tespit edilen tekne ve gemiler için idari para cezası uygulanıyor.

Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünde görevli kaptan ve denetçi Pelin Teymur, gazetecilere, denetimleri her gün yaptıklarını söyledi.

Teymur, "Çalışmalarımızda 2019'dan bugüne kadar 5 bin 800 gemi denetlendi. 58 gemiye ceza uygulanmıştır." dedi.

Cezaların kirlilik, gemi büyüklüğü ve cinsine göre değişiklik gösterdiğini dile getiren Teymur, ekiplerin deniz yüzey temizliği de yaptığına işaret etti. Deniz yüzeyinin deniz süpürgesi ve fiber teknelerle temizlendiğini belirten Teymur, "Aynı zamanda lisanslı atık alım tesisimiz var. Deniz araçlarımızla talep gelen teknelerden atık alıyoruz. Bu uygulamayla 2019'dan bu yana deniz araçlarından 5 bin 800 metreküp atık su, 28 metreküp sintine, 5 bin metreküp de katı atık alınmıştır." diye konuştu.

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